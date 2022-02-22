«صحة الدقهلية»: 12 مصاباً في حريق محطة الوقود بأجا ولا وفيات
كتب:
صالح رمضان
05:31 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
حريق محطة وقود في الدقهلية
أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، أن الحريق الهائل الذي اندلع في محطة للوقود بمدينة أجا، تسبب في إصابة 12 شخصاً، جرى خروج 4 مصابين بعد تحسن حالاتهم، ومازال باقي المصابين يتلقون العلاج في مستشفى أجا المركزي، مشيراً إلى أن حالاتهم مستقرة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما أكد عدم وجود وفيات نتيجة الحريق، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أجا المركزي، بمشاركة 15 سيارة إسعاف، تم الدفع بها إلى مكان الحريق.
رفع حالة الطوارئ بمستشفى أجا لاستقبال مصابي الحريق
وأضاف «مكي»، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الثلاثاء، أنه فور ورود بلاغ بنشوب حريق داخل محطة وقود «التعاون» في مدينة أجا، الذي نشب في حوالي الساعة 3 عصراً، تم تحديد مستشفى الإخلاء في مستشفى أجا المركزي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، الذين ارتفع عددهم إلى 12 مصاباً، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين.
قوات الإطفاء تسيطر على الحريق
وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبلغ عددها حوالي 6 سيارات إطفاء، بعضها من مدن مجاورة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، الذي تسبب في احتراق محطة الوقود بالكامل، علاوة على احتراق سيارة كانت داخل المحطة، وقت وقوع الحريق، ويجري حصر الخسائر التي تسبب فيها الحريق.
وأكد شهود عيان أن النار بدأت خلال وجود سيارة داخل محطة وقود التعاون، وسمع الأهالي صوت انفجار كبير، شعر به سكان المنطقة المحيطة بمحطة الوقود.
ووجه هشام أبو المكارم، رئيس مركز ومدينة أجا، بالتدخل السريع والتنسيق مع كافه الجهات المعنية للسيطرة على الأزمات، حفاظاً على أرواح المواطنين، وحصر الخسائر الناجمة جراء الحريق.