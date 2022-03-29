محافظ دمياط تتابع أعمال رصف طريق الدكتور مشرفة ضمن عمليات تطويره

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة اليوم الثلاثاء، بدأتها بتفقد أعمال رصف طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة «الترعة الشرقاوية»، بالقطاع المقابل لمركز شرطة عزبة اللحم، وذلك ضمن عمليات تطويره، التي تجري بطول الطريق بنحو 7.5 كم.

وتابعت محافظ دمياط، نسب المعدلات التنفيذية بالموقع، مشددة على مراجعة بالوعات صرف مياه الأمطار، والإسراع بالمعدلات التنفيذية لاستكمال المشروع؛ نظرًا لأهمية هذا المحور الحيوي الذي يربط مناطق هامة بمدينة دمياط.

مشروع تطوير المناطق غير المخططة

كما تفقدت منال عوض، الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط الذي يتم تنفيذه بـ7 مناطق وهم «المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية»، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

وأجرت جولة تفقدية، بمنطقة المنيا و«الزعفراني والشيخ أصيل» بالمنطقة القديمة، وكذلك الأحمدي بالأعصر؛ لمتابعة أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية، وكذلك صب الطبقة الخرسانية وإنشاء الأرصفة الجانبية؛ تمهيدًا لتركيب الانترلوك بعدد آخر من الشوارع، كما اطلعت على خطة رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت.

الالتزام بالمواصفات الفنية لإتمام المشروعات

ووجهت محافظ دمياط، بتلافي جميع الملاحظات والالتزام بجميع المواصفات الفنية، ومراعاة مناسيب الشوارع، مشددة أيضًا على قطاع الكهرباء بمراجعة جميع أعمال الكهرباء والأسلاك بتلك المناطق.