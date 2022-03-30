تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي الجزء السادس في رمضان

واحد من المسلسلات التي ينتظر الجمهور عرضها خلال السباق الرمضاني لعام 2022 مسلسل الكبير أوى الجزء السادس للنجم أحمد مكي، والذي يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين إذ يبحثون عن القنوات الناقلة للمسلسل.

ومن المقرر أنَّ الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي سيشهد تطورًا كبيرًا في الأحداث وليس هذا فحسب لكنه سيشهد تطورًا في الشخصيات التي يقدمها مكي خلال الأحداث وهي حزلئوم وجوني والكبير أوي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي

أما عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي فسيتمّ عرضه حصريًا على شاشة قناة on وكذلك شاشة قناة on e ولكن لم يتم تحديد الساعة التي سيعرض فيها حتى الآن ولكن سينطلق أولى حلقات العمل مع بداية شهر رمضان يوم السبت المقبل.

مسلسل الكبير أوى الجزء السادس سيشهد غياب الفنانة دنيا سمير غانم التي كانت تجسد شخصية هدية زوجة الكبير أوي ولكنها اعتذرت عن المشاركة في العمل لأنها ترى أنَّها لا تتمكّن من تقديم جديد.

وبالفعل جرى استبدالها بالفنانة الشابة رحمة أحمد والتي ستجسد شخصية مختلفة، إذ تقدم شخصية الزوجة الثانية للكبير أوي التي يتزوجها من أجل رعاية أبنائه جوني والعترة ولكنه لا يحبها على الرغم من وقوعها في حبه منذ الصغر.

أما شخصية جوني فستشهد تطورًا من خلال اتجاهه لعالم السوشيال ميديا لعمل فيديوهات في قرية المزاريطة.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي الجزء السادس يشارك في بطولته أحمد مكي ورحمة أحمد وليلي عز العرب وهشام إسماعيل ومحمد سلام وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفي صقر وإخراج خالد الحلفاوي.