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هاكاثون جامعة بنها يواصل فعالياته بمشاركة فرق طلابية من 25 جامعة مصرية

كتب:

حسن صالح
01:40 م | الجمعة 25 مارس 2022
هاكاثون جامعة بنها

هاكاثون جامعة بنها

تواصلت فعاليات هاكاثون المدن الذكية، الذي تنظمه جامعة بنها، لليوم الثاني على التوالي بمشاركة 40 فريقا طلابيا، يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وتستمر فعاليات الهاكاثون حتى غد السبت، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز.

أفكار وحلول برامجية 

يتنافس الطلاب فيما بينهم في العمل على تنفيذ الأفكار والحلول البرامجية المبتكرة، في مجالات ومسارات التنافس المحددة، ضمن فعاليات الهاكاثون، وهي: المباني الذكية، المرافق الذكية، الحدائق الذكية، النقل والمرور الذكي، المستشفيات الذكية، التدوير الذكي، المراقبة الذكية، الطاقة الذكية، الإدارة الذكية، المدارس والجامعات الذكية.

وتحصل الفرق الفائزة في مسابقة الهاكاثون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه، مقدمة من جامعة بنها بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.

توفير سبل الراحة 

قال «سوسة»، إن الجامعة استقبلت الطلاب داخل المبنى الفندقي بالمدن الجامعية، مع توفير كافة سبل الراحة إليهم، من أجل مساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم والتنافس الجاد في فعاليات الهاكاثون وتنفيذ نماذج أولية من الحلول المبتكرة للمسارات الـ 10 المحددة ضمن فعاليات الهاكاثون.

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