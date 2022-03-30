انطلاق رالي السيارات الكهربائية بشرم الشيخ غدا.. 22 فريقا

تستعد مدينة السلام شرم الشيخ لاستقبال فعاليات الموسم الرابع لسباق «رالي السيارات الكهربائية EVER 2022»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهي المسابقة التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ويتولى تنظيمها والإشراف الفني عليها مركز الإبتكار بـجامعة عين شمس.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ هي مدينة المؤتمرات العالمية والبطولات الدولية والمحلية، موضحا أن المدينة استضافت الفترة الماضية العديد من الفعاليات والبطولات، آخرها بطولة الجمهورية للملاكمة.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية ستنطلق غدا الخميس من منطقة مضمار سباق جيبيلي بشرم الشيخ.

مشاركة 22 فريقا

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لـ«الوطن»، إن البطولة يشارك فيها هذا العام 22 فريقا من 22 جامعة ومعهدا فنيا مصريا وكلية تكنولوجية، وجرى اختيارهم عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصري بخبرتهم في مجالات صناعة السيارات المحلية والصناعات الهندسية لإتاحة فرص التصنيع للفرق الأكفأ، وهي الفرق الذين تقدموا بالتصاميم النهائية للسيارات الكهربائية للمشاركة في المسابقة، بعد أن خضعوا لمرحلة التدريب الفني وورش العمل ومرحلة التصميم والمراجعات الفنية للموسم الجديد لرالي السيارات الكهربائية 2022.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يفتتح البطولة المقامة في مدينة شرم الشيخ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس وبحضور العديد من السادة الوزراء والسادة رجال الصناعة والاستثمار ورؤساء الجامعات والمعاهد الفنية المصرية، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات بـكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

17 سيارة كهربائية

وأكد الدكتور محمود صقر، تنفيذ 30 ورشة عمل لمراجعة التصاميم الفنية للفرق المشاركة بالفئة الثانية (Concept Class)، بإجمالي 64 ساعة عمل، وكذلك تنفيذ 46 ورشة عمل لمراجعة التصاميم الفنية للفرق المشاركة بالفئة الأولى (Dynamic Class)، بإجمالي 94 ساعة عمل، فضلا عن 24 ورشة عمل لمراجعة العروض الاقتصادية للفرق بإجمالي 36 ساعة عمل، وجرى تصنيع 17 سيارة كهربائية للتنافس في الحدث الختامي للمسابقة.

الجدير بالذكر أن «رالي السيارات الكهربائية EVER 2022» أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويشمل تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج.