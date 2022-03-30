الأعراض الجانبية لتطعيم شلل الأطفال الفموي: غير مقلقة وتختفي تلقائيا

يتخوف بعض الآباء والأمهات من حصول أطفالهم على التطعيم الفموي ضد مرض شلل الأطفال، معتقدين أنَّه يتسبب في العديد من الأعراض الجانبية التي تؤثر سلباً على صحة أطفالهم، لذا خرجت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من أجل طمأنة كافة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية لتطعيم شلل الأطفال الفموي، مؤكّدة أنَّ التطعيم آمن وأعراضه الجانبية تختفي بشكل تلقائي حال حدوثها.

وأضافت وزارة الصحة أنَّ تطعيم شلل الأطفال الفموي آمن على جميع الأطفال، وأن التطعيم قد لا يتسبب في أي أعراض جانبية مقلقة، ولكن في بعض الأحيان ومن خلال نسبة قليلة من بين الأطفال قد تحدث أعراض خفيفة وتنتهي بشكل تلقائي في وقت قليل.

الأعراض الجانبية لتطعيم شلل الأطفال الفموي

وتستعرض «الوطن» الأعراض الجانبية لتطعيم شلل الأطفال الفموي وفقا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان، وهي كالتالي:

1- ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل قليلا بعد الحصول على التطعيم.

2- من الممكن أن يُعاني الطفل سواء من قيء أو إسهال، ولكن يحدث ذلك بدرجات خفيفة ولا تستمر هذه الأعراض طويلا.

3- من الممكن أن تلاحظ الأم معاناة الطفل من سوء الحالة المزاجية عقب حصوله على التطعيم.

وزارة الصحة: الأعراض الجانبية للتطعيم محتملة ومتوقعة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنَّ الأعراض الجانبية لتطعيم شلل الأطفال الفموي محتملة ومتوقعة ولا خوف منها على الإطلاق.

اليوم انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

جدير بالذكر أنَّ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال أطلقتها وزارة الصحة والسكان يوم الأحد الماضي وتستمر حتى اليوم الأربعاء، إذ أنها تستهدف مختلف الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 5 أعوام، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وموجودة في مختلف القرى البعيدة والنائية سواء في الميادين العامة أو الأسواق أو الأندية الرياضية أو مواقف الأتوبيسات والسيارات.