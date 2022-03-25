حالة من عدم استقرار الطقس وتوقف حركة الصيد لليوم الثالث بدمياط

تعرضت مدن ومراكز محافظة دمياط، اليوم الجمعة، لحالة من الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة وتساقط الأمطار الخفيفة، بينما تسبب ارتفاع موج البحر المتوسط وسرعة الرياح في توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج لليوم الثالث على التوالي، بسبب مرور البلاد بنوة «العجوزة».

عدم استقرار الطقس في دمياط

قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بـ مدينة عزبة البرج، في تصريح لـ «الوطن»، إن الفترة المقبلة ستشهد عدم استقرار في حالة الطقس، بسبب قدوم رياح الخماسين والتي ستستمر حتى شم النسيم، وبعدها ستستقر الأحوال الجوية بقدوم شهر الصيف، موضحا أن نوة «العجوزة» تبدأ في 23 مارس من كل عام وتستمر لعدة أيام، وهي نوة شديدة البرودة ولذلك يطلق عليها الصيادون «برد العجوزة»، وبسبب الرياح الشديدة التي تصاحبها يطلق عليها اسم «عوة» ورياحها شرقية، وتعتبر آخر النوات الباردة، إذ يعقبها نوة الخماسين التي تشهد طقسا دافئا نسبيا.

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أمطار غزيرة في دمياط

شهدت مراكز ومدن محافظة دمياط هطول أمطار على معظم المدن، خاصة دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر وعزبة البرج، وترواحت شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، ما أدى لاستمرار رفع حالة الطوارئ بكل قطاعات المحافظة، فضلا عن انتشار معدات النظافة في الشوارع لرفع مياه الأمطار خاصة بالشوارع الرئيسية وأمام الهيئات الحكومية.

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وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بسرعة التأكد من تسليك بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر، لاستيعاب كميات الأمطار التي سقطت وستسقط خلال الساعات المقبلة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما شددت على ضرورة الانتهاء من رفع آثار مياه الأمطار.