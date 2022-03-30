ارتفاع جديد في درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا يتراوح بين 2 إلى 3 درجات بداية من يوم الجمعة المقبلة وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

كتلة هوائية حارة وراء ارتفاع درجات الحرارة في رمضان

وأكّدت منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنَّ موجة الطقس الحار تكون على شمال ووسط البلاد، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جميع المحافظات الجنوبية، ويستمر ذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل بسبب تأثرنا بالرياح الغربية الجنوبية الحارة القادمة من الصحراء الغربية.

وأضافت أنَّ هذه ليست ظاهرة غريبة بل من السمات المناخية لفصل الربيع، إذ أن الرياح الخماسينية ستظل موجودة خلال الربيع، كما ستظل التقلبات الجوية مستمرة، خاصة أننا ننتقل من فصل لآخر، لهذا سوف نشهد تقلبات في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، وذلك حتى يبدأ فصل الصيف رسميًا وتستقر فيه درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

درجات حرارة منخفضة ليلا

وأوضحت منار غانم لـ«الوطن»، «نحن حاليًا على وشك الانتهاء نهائيًا من برودة فصل الشتاء، التي مازلت موجودة معنا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، إذ نشهد انخفاضًا ما بين 10-15 درجة في درجات الحرارة، بالمقارنة بدرجات الحرارة المسجلة خلال ساعات النهار»، مبينة أنَّه خلال الأسابيع المقبلة ستتحسن درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليسود طقس معتدل، وهذا أيضًا يحدث كلما اقتربنا من فصل الصيف.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 27 13

الإسكندرية 23 12

وادي النطرون 25 12

طنطا 25 13

شبين الكوم 26 13

دمنهور 24 12

بلطيم 21 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 27 09

بورسعيد 22 14

دمياط 21 13

الزقازيق 27 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بني سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبو سمبل 34 15

الوادي الجديد 35 12

شلاتين 30 15

أبو رماد 29 14

حلايب 26 18

رأس حدربة 25 17