طقس البحيرة اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع شبورة مائية

تشهد البحيرة اليوم الثلاثاء، طقسًا مشمسًا مع استقرار في درجات الحرارة وسطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، مع وجود شبورة مائية في الصباح، وذلك عقب موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي، إذ تم الدفع بعدد من المعدات داخل الشوارع لرفع تراكمات مياه الأمطار.

استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ

وشهدت المحافظة استعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ، إذ تم رفع درجة الجاهزية القصوى مع تطهير بالوعات الصرف الصحي؛ لاستيعاب كمية المياه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، مع عقد لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعقد غرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية.

وشدد «آمنة»، على متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة، مشددا على ضرورة متابعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، موجهًا على ضرورة المتابعة المستمرة لها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، دافئًا على السواحل الشمالية، باردًا ليلًا على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية.

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه ( 1: 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 23 درجة مئوية وبلغت الصغرى 12 درجة مئوية مع تكون الشبورة المائية على الطرق وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم