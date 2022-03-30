طبيب غلابة جديد.. كشف مجاني للأيتام والأرامل وغير القادرين طوال شهر رمضان

قبل أيام من شهر رمضان، أطلق الدكتور أحمد السعداوي استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري بمستشفي بنها التعليمي، مبادرة خيرية خلال شهر رمضان لمواطني القليوبية خاصة والجمهورية عامة، بالكشف المجاني على المرضى المترددين على العيادة من كافة الفئات القادرة وغير القادرة بدون مقابل، على أن يكون مجانا في أول 5 أيام من شهر رمضان المعظم للقادرين، وطوال الشهر الكريم لغير القادرين والأيتام ومرضى الأورام.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا مع الدكتور أحمد السعداوي داخل عيادته بمدينة بنها لإعلان تفاصيل المبادرة الخيرية التي ينضم بها لقافلة أطباء الغلابة بمحافظة القليوبية.

للعام الرابع علي التوالي

وقال «السعداوي»، لـ«الوطن»، إنه فكر في المبادرة منذ 4 سنوات ونفذها خلال شهر رمضان المعظم، مساهمة منه في التخفيف عن كاهل المرضى، مشيرًا إلى أن المبادرة عبارة عن كشف مجاني لكل المترددين على العيادة من كافة الفئات خلال أول 5 أيام من رمضان وباقي الشهر مجاني لوجه الله لكل المترددين من الأرامل والأيتام ومرضى الأورام، وذلك خلال مواعيد العيادة من الواحدة حتى الرابعة ظهرًا يوميًا.

المبادرة مستمرة طوال العام

وقال «السعداوي»، إنه يراعي الحالات الإنسانية طوال العام، وأن أي مريض يأتي إليه طوال العام ولا يملك ثمن الكشف أو العلاج يساعده، لكنه يتوسع في ذلك خلال شهر رمضان من أجل فعل الخير وإقتداءً بعدد من رموز مهنة الطب في بنها، الذين لقبوا بأطباء الغلابة ومنهم الطبيب الراحل جمال حجاج النائب السابق بمجلس النواب ومدير التأمين الصحي بالقليوبية سابقا، والطبيب الراحل أحمد شوقي، والدكتور جمال صالح جراح بنها.

وناشد «السعداوي»، أطباء بنها ومحافظة القليوبية، بالتوسع في مثل هذه المبادرات لمساعدة المواطنين، خاصة الفئات التي تحتاج إلى دعم لأن المريض أولى بالرعاية خاصة إن كان لا يملك ثمن الكشف والعلاج، مشيرا إلى أن هذا العام انضم له أحد معامل التحاليل والأشعات للمشاركة في المبادرة بتوفير خدمات مجانية وخصومات تصل إلى 50% للمرضي غير القادرين.