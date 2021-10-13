محافظ القليوبية وجامعة بنها تطلقان مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، المبادرة التي أطلقتها الجامعة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الأرانب على عدد من الأسر بقرية كفر شبين، في حضور الدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حياة كريمة أهم مشروع تنموي للرئيس السيسي

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، مشيرا إلى أن مشروع بطاريات الأرانب يأتي في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية والتي تتم بالتوازي مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد محافظ القليوبية خلال توزيع بطاريات المشروع بدور جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى الأكثر إحتياجاُ.

«سوسة»: حريصون علي تحقيق أهداف حياة كريمة

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لدعم الأسر الأكثر احتياجا بآليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الجامعة أطلقت مشروع تربية الأرانب في إطار دورها المجتمعي، مضيفا أنه تم تحديد الأسر المستحقة عن طريق مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي حيث قامت كلية الطب البيطري بمشتهر بالإشراف على تصنيع بطاريات الأرانب بالإضافة إلى توفير الأعلاف الخاصة بالمشروع.

وأضاف رئيس الجامعة أن عددا من الأساتذة المتخصصين في مجال تربية الأرانب بكلية الطب البيطري قاموا بتدريب أفراد الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة للمشروع على آليات التربية والطرق الأولية للعلاج.