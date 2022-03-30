غدا.. آخر موعد لتسليم استمارات لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة 2022، واختيار مقار للجان لسير امتحان الثانوية العامة 2022 (الأساسية والاحتياطية) لطلاب «نظامي، خدمات، منازل» بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

31 مارس.. آخر موعد لتسليم استمارات لجان الثانوية العامة

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غداً الخميس 31 مارس آخر موعد لتسليم استمارات لجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة 2021-2022 بالمحافظات للجان النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

وقالت الإدارة العامة للامتحانات، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إن استمارات اللجان يكون موضح فيها اسم اللجنة والعنوان - رقم التليفون الأرضي- رقم مسلسل الإحصاء- الرقم التعريفي- الرقم الإلكتروني- سعة اللجنة- عدد الطلاب بها، ونسخة ورقية معتمدة ومختومة + أسطوانة CD، وبيان بالمدارس الثانوية بالإدارات التعليمية.

مواصفات لجان امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت الإدارة العامة للامتحانات، مواصفات اللجان التي سيتم عقد بها امتحانات الثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:-

- أن تكون سعة الحجرة بلجان الثانوية العامة 16 طالبا.

- ألا تقل اللجنة الاحتياطية عن 300 طالب.

- توضيح نوعية الطلاب بالاستمارات ( نظامی - خدمات - منازل ).

- أن تكون اللجان المختارة غير مدرجة في أعمال الصيانه البسيطة أو الشاملة طوال فترة الامتحان.

- وجود تليفون أرضي بجميع اللجان التي تم اختيارها.

- صورة من إخطار الأمن باللجان المختارة لهذا العام 2021-2022 (لجان أساسية ولجان احتياطية) وموافقتها عليها.

- صورة من إخطار الإدارة العامة للامتحانات باللجان المختارة والتعديلات التي تمت عليها والمبررات.

- كروكي يدوى للجان المختارة بمحافظتكم معتمدة ومختومة (لجان أساسية ولجان احتياطية).

- كروكي هيئة الأبنية التعليمية للجان المختارة بمحافظتكم معتمدة ومختومة (لجان أساسية ولجان احتياطية).