المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدين من ذوي الهمم والأطفال الأيتام

استقبل اللواء أركان حرب محمد عزالدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية، وفدا من ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، ووفدا لأبناء مصر من الأيتام، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل من أبناء الوطن من ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، وتزامنا مع قرب ذكرى مناسبة يوم اليتيم، والتي توافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.

وتضمنت الزيارة تقديم الموسيقات العسكرية بعض العروض العسكرية المتميزة ترحيبا بالزائرين، وجرى تنظيم جولة تفقدية للوفدين تضمنت زيارة القاعة التاريخية، وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية.

وشاهد الوفدان فيلما وثائقيا عن تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها، وإسهاماتها في تطوير ودعم القطاع المدني بالمحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية، كما جرى تنظيم فقرة فنية وترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

وأعرب أعضاء الوفدين عن سعادتهم بالزيارة وشعورهم بالفخر والاعتزاز لما تقدمه القوات المسلحة من تضحيات في سبيل رفعة الوطن والحفاظ على ترابه المقدس، فضلا عن إسهاماتها ومشاركاتها لأبناء الوطن بمختلف الفعاليات والمناسبات.