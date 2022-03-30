«الضرائب»: باقٍ 24 ساعة على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين، ستنتهي غدًا الموافق 31 مارس الجاري، أي باقٍ 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة.

وطالب «عبدالقادر» الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات التي جاء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، إذ إنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة ستكون في حدها الأدنى، أي 3000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، وفي حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تتجاوز الـ60 يومًا، ستبدأ الغرامة من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه.

رئيس الضرائب: توفير كل الخدمات إلكترونيًا

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة توفر الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، وذلك عن طريق فرق الدعم الفني المتواجدة بمأموريات المصلحة على مستوى محافظات مصر، لسهولة تقديم الإقرار والرد على كافة استفسارات الممولين، وحل كل المشاكل والعقبات التى تواجههم أثناء تقديم الإقرار.

وقال «عبدالقادر»، إن العمل مستمر في كل المناطق الضريبية والمأموريات ومراكز التدريب الفرعية ومراكز الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية حتى السادسة مساءً لتقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي، وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى يوميا استفسارات الممولين عبر الخط الساخن 16395، وإيميل info@eta.gov.eg.

دعم فني من مأموريات الضرائب للممولين

وأوضح أن هناك تفاعلا معها بشكل فوري؛ بما يسهم في تشكيل الوعي الضريبي، وتسهيل أي عقبات ربما تواجه الممولين، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ودعا كل الممولين للاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على النحو الصحيح.