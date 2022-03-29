فاضل 48 ساعة قبل انتهاء المهلة.. خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

يتبقى أقل من 48 ساعة قبل انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد والشخصيات الطبيعية إلكترونيا أو بالطرق التقليدية إذ تنتهي مهلة تقديم الإقرار للأفراد الخميس المقبل الموافق لـ 31 مارس الحالي بينما تمتد مهلة تقديم الإقرار بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والمؤسسات والشركات في 30 إبريل المقبل بدون غرامات أو عقوبات.

ويبحث الممولين والمواطنين عن طرق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا وتقدم "الوطن" للمواطنين خطوات التقدم برفع الإقرار الضريبي عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت تتضمن خطوات رفع الإقرار الضريبي كالتالي:

الخطوة الأولى :

الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية

الخطوة الثانية:

تسجيل بياناتك كممول أو محاسب قانوني ممثل عن النشاط

الخطوة الثالثة

انتظار رسالة تأكيد نجاح التسجيل عبر البريد الإلكتروني بالرقم السري

الخطوة الرابعة:

بعد وصول رسالة التأكيد التوجه إلى مأمورية الضرائب التابعة لنطاق النشاط لتفعيل الحساب مع ضرورة إحضار مستندات شخصية

المستندات المطلوبة لتفعيل الحساب والإقرار الضريبي الإلكتروني:

أولاً

توكيل بالصفة أو تفويض على صحة توقيع بنك بالنسبة للمحاسب القانوني

ثانيا

صورة من البطاقة الضريبية للنشاط

ثالثا

صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية عند رفع الإقرار الضريبي

رابعا

يجب الحصول على رمز الأمان الخاص للممول بعد تفعيل الحساب الضريبي مباشرة

خامسا

ضرورة التوقيع على نموذج الخدمات الإلكترونية والحصول بعد الحصول على رمز الأمان مع إمكانية منح المحاسب القانوني للممول أو النشاط الحق في إنشاء الحساب للإقرار الضريبي بعد تسجيل البيانات الخاصة به ويحصل على رمز الأمان الخاص بالممول.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية حالة الطوارئ بداية من الأسبوع الحالي بعدما أصدر رضا عبد القادر رئيس المصلحة القرار رقم 30 لسنة 2022 شاملاً حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية شملت تواصل العمل بجميع المناطق الضريبية ومأموريتها التابعة في الإجازات الرسمية حتى يوم 31 مارس الحالي وحدد مواعيد الرسمية بداية من الـ 8 صباحاً وحتى السادسة مساء كل يوم منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ22 مارس وحتى نهاية يوم عمل الخميس المقبل الموافق لـ31 مارس الحالي.