«الجامعات الخاصة» تكشف موقف الطلاب الراسبين بين العائدين من أوكرانيا

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حقيقة ما يتردد بشأن إعادة اختبارات تحديد المستوى للراسبين من الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية، بعد الأحداث الأخيرة التي اندلعت بين دولتي روسيا وأوكرانيا، قائلًا: «لا توجد أي إجابة حتى الآن، والطلاب حتى الآن مقيدون بالجامعات الأوكرانية ما لم يسحبوا أوراقهم بأنفسهم دون تدخل أي وسيط أو شخص وليس للوزارة صلة بملفاتهم».

إعادة الاختبارات للراسبين بين العائدين من أوكرانيا

وأكد الغر لـ«الوطن»، أنّ ما يتعلق بموضوع إعادة الاختبارات للراسبين من الطلاب العائدين من الجامعات لم يتم النظر فيه، قائلا: «لم ننظر في الموضوع، وهل سيكون هناك قرارت أخرى بشأنهم أم لا».

موقف الطلاب الراسبين

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ الالتحاق بالجامعات المصرية يتطلب عددا من الاشتراطات والضوابط، التي يجب أن تكون متوافرة في الطالب كي يلتحق بها وفقا لقانون تنظيم الجامعات، لافتا إلى بعض شكاوى الطلاب القادمين من أوكرانيا بشأن اختبارات تحديد المستوى التي جرى تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وتابع الغر: «كل هذا لا يخصنا بشيء، والطالب يعلم أنّ هناك اشتراطات وقواعد للالتحاق بالجامعات المصرية ويجب أن يكون مؤهلا لها، وإذا كان الطالب ليس مؤهلا فعليه الانتظار حتى تعود الدراسة بالجامعات الأوكرانية ويعود لها».

وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعات الخاصة جاهزيتها لاستقبال الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرزها اجتياز اختبارات تحديد المستوى، التي تجرى حاليا داخل كليات الهندسة والصيدلة وطب الأسنان والطب البشري بجامعتي القاهرة وعين شمس.