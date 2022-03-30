قرار عاجل عن توقف القطارات بين الجيزة وأبو النمرس: 4 ساعات لمدة 6 أيام

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

قرار السكة الحديد عن توقف الحركة بين الجيزة وأبو النمرس

وتعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة «أبو النمرس» بخط القاهرة - السد العالي، لمدة 4 ساعات يوميا خلال 6 أيام من الساعة الواحدة صباحاً وحتي الساعة 5 صباحاً إعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق أول أبريل 2022 حتي صباح يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 تيسيرا على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهره أو محطة الجيزة فسوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة وبذات تذكره القطار الوارد بها دون دفع أي أجرة.

وقدمت هيئة سكك حديد مصر اعتذارا لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.