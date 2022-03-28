السكة الحديد تعلن وصول أول دفعة من القطارات الإسبانية الجديدة

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها قبل قليل، عن وصول الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية، والمكونة من 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة «باور» وجرار مجتمعة في قطار، مؤكدة أن القطار «التالجو» الإسباني سيقدم خدمات فاخرة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، إذ سيتم الاستمرار في تنفيذ خطة تحديث وتطوير منظومتها الأساسية.

القطارات الإسبانية الجديدة.. وصول 7 للسكك الحديد

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن القطارات الإسبانية الجديدة يبلغ عددها 7 قطارات، وسيتم كل شهرين توريد دفعة جديدة من القطارات «التالجو» الإسباني، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتجديد القضبان وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على تأخيرات حركة القطارات.

تشغيل القطارات الإسبانية الجديدة منتصف أبريل تجريبيًا

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن أول القطارات الإسبانية الجديدة سيتم تشغيلها تجريبيا بداية من منتصف أبريل المقبل دون تحميل أي أفراد، للتأكد من سلامتها الفنية قبل تشغيلها خدمة للركاب بشكل رسمي، موضحا أنه سيتم إدراجها ضمن جداول التشغيل اليومي، عقب انتهاء التشغيل التجريبي، وأن قطارات السكة الحديد تنقل يوميا ما يقرب من 1.1 مليون راكب.

وزير النقل: سنقدم خدمة فاخرة للركاب

من جهته، أشاد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، بقدوم الدفعة الأولي من القطارات الإسبانية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم تقديم خدمة فاخرة لجموع الركاب المسافرين عبر هذه القطارات، وأن الوزارة تسعى إلى نقل مليوني راكب يوميا عبر القطارات، منتصف 2024.