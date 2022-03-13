«السكة الحديد» تعلن معدلات تأخير حركة القطارات اليوم.. تصل لـ120 دقيقة

أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات وتأخير حركة القطارات اليوم الأحد الموافق 13 مارس 2022، بسبب أعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط، بغرض تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، موضحة أنها تسعى خلال الفترة المقبلة للقضاء على ظاهرة تأخيرات القطارات.

90 دقيقة تأخيرات القطارات على خط القاهرة الإسكندرية

وذكرت السكة الحديد، في بيان عاجل اليوم، أنّ تأخير حركة القطارات اليوم، بلغت 90 دقيقة على خط «القاهرة - الإسكندرية» و120 دقيقة على خط «القاهرة - أسيوط» و60 دقيقة على خط «أسيوط - أسوان» و120 دقيقة على خط «بنها - بورسعيد» و60 دقيقة على خط «طنطا - المنصورة - دمياط»، فيما بلغ متوسط التأخيرات على خط «قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة» 60 دقيقة.

السكة الحديد: انتهاء ظاهرة تأخيرات حركة القطارات قريبا

وأكدت السكة الحديد، أنها تعمل على تنفيذ خطتها لتطوير وتحديث منظومتها الأساسية، للقضاء على ظاهرة تأخير حركة القطارات، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مقدمة اعتذارها لجمهور الركاب المسافرين، عن تأخير حركة القطارات اليوم الأحد، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، لافتة إلى أنّها تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

إجراءات مشددة داخل القطارات والمحطات بسبب كورونا

أشارت السكة الحديد، إلى أنها ستعمل على تقليل تأخير حركة القطارات، تزامنا مع قدوم شهر رمضان 2022، ضمن استعداداتها النهائية للشهر الكريم، مؤكدة تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، منوهة إلى أن جميع القطارات العاملة على كل الخطوط تخضع لصيانات عاجلة بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.