مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الصعيد في رمضان 2022: لا تعديلات

تواصل هيئة السكة الحديد، استعداداتها النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير تذاكر القطارات، وتحديد مواعيد قطارات الصعيد وبحري، لتناسب وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك، علاوة على تجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، لمواجهة فيروس كورونا، طوال شهر رمضان، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

لا تعديلات على مواعيد قطارات الصعيد

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد قطارات السكة الحديد بخطوط الصعيد في رمضان 2022، كون رحلاتها طويلة بالأساس، ويصعب إجراء تعديلات تتماشى مع مواعيد الإفطار، إذ يضطر ركابها للإفطار داخل القطارات، منوهًا بأن جميع القطارات سيجرى صيانتها قبل انطلاق رحلات رمضان، للحفاظ على حركة مسير القطارات، وللحد من حدوث أي أعطال.

إجراءات صارمة بالقطارات والمحطات

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يجرى تخفيض عدد الرحلات اليومية في رمضان 2022، إذ تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا، مؤكدًا أنه سيجرى تنفيذ إجراءات صارمة داخل القطارات والمحطات، لمواجهة كورونا، طوال شهر رمضان المبارك.

ونوه المصدر، بأن مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الصعيد في رمضان 2022، ستناسب جموع الركاب، ويجري تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات؛ لمنع حدوث أي زحام داخل صالات المحطات، وأمام شبابيك التذاكر.

مواعيد قطارات القاهرة إلى الصعيد

- قطار رقم 1902 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP: موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.

- قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.

- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 982 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.

- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر: موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج: موعد قيامه من القاهرة الساعة 16.00 مساء.

- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 17.15 مساء.

- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 17.30 مساء.

- قطار رقم 872 القاهرة أسيوط: موعد قيامه الساعة 17.45 مساء.

- قطار رقم 988 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 84 القاهرة أسوان نوم: موعد قيامه الساعة 19.20 مساء.

- قطار رقم 86 القاهرة أسوان نوم: موعد قيامه الساعة 19.45 مساء.

- قطار رقم 2014 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

- قطار رقم 976 القاهرة أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

- قطار رقم 996 القاهرة أسوان: موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

- قطار رقم 890 القاهرة سوهاج: موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

مواعيد قطارات الإسكندرية إلى الصعيد

- قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP: موعد قيامه الساعة 01.10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان: موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP: موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

مواعيد قطارات بورسعيد إلى الصعيد

- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 13.30 ظهرًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

مواعيد قطارات الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد

- قطار رقم 977 الأقصر القاهرة: موعد قيامه الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 83 أسوان القاهرة نوم: موعد قيامه الساعة 00.20 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 1903 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

- قطار رقم 87 أسوان القاهرة نوم: موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد: مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

- قطار رقم 2009 أسوان القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 02.05 بصباحًا.

- قطار رقم 871 أسيوط القاهرة: موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.

- قطار رقم 85 أسوان القاهرة نوم: موعد قيامه الساعة 04.10 صباحًا.

- قطار رقم 997 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 04.35 صباحًا.

- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 05.45 صباحًا.

- قطار رقم 989 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 06.40 صباحًا.

- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد: موعد قيامه الساعة 07.05 صباحًا.

- قطار رقم 991 سوهاج القاهرة: موعد قيامه الساعة 08.20 صباحًا.

- قطار رقم 987 الأقصر القاهرة: موعد قيامه الساعة 10.15 صباحًا.

- قطار رقم 891 أسوان القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 15.00 عصرا.

- قطار رقم 983 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 16.20 مساء.

- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP: موعد قيامه الساعة 17.15 مساء.

- قطار رقم 2013 أسوان القاهرة: موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

- قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

- قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP: موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.