افتتاح معرضين لـ«أهلا رمضان» بديرمواس والمنيا الجديدة.. أسعار مخفضة

افتتح المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بجنوب المنيا، معرض «أهلا رمضان»، الذي يقام بسور الوحدة المحلية بطريق «مصر - أسوان» بجوار النصب التذكاري.

وأكد رئيس المدينة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين من خلال المنافذ المختلفة.

إقامة 10 معارض «أهلا رمضان» بجميع المراكز

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً الى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال إقامة 10 معارض «أهلا رمضان» بجميع المراكز.

طرح لحوم ودواجن بمعرض مدينة المنيا الجديدة

ووجه محافظ المنيا بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكري السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة المنيا الجديدة بالحي الرابع بميدان الشباب بجوار مول السيارات وجراج كستور، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ويضم جميع المنتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، واللحوم والدواجن، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر.

وأقامت مديرية التموين 9 معارض بجميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى معرض المنيا الجديدة، ليصبح إجمالي المعارض 10 معارض بجميع المراكز.