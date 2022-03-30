عيد ميلاد الجنيه المصري الـ 123 الأحد المقبل.. تعرف على حكاية إصداره

يصل عمر الجنيه المصري إلى أكثر من 180 عام بعدما تم إصداره بمرسوم ملكي في عام 1834 وبعدها بعامين تم سكه وتداوله في الأسواق المحلية ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش الذي كان مستخدم قبل عام 1836 كوحدة أساسية للنقود في مصر.

وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمحافظة جنوب سيناء إن الجنيه المصري هو الوحدة الأساسية الحالية للعملة في مصر، وينقسم الجنيه إلى 100 قرش أو 1000 مليم صادرة عن البنك المركزي المصري، ويستخدم رمز الأيزو 4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP، وجرى إقرار إصدار الجنيه المصري عام 1834م، وتم صكه وتداوله عام 1836م.

تاريخ الجنيه المصري

وأشار «ريحان» لـ«الوطن» إلى أنه قبل عام 1836 لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدي في مصر منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 وفي عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين «الذهب والفضة»، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش. وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.

وكشف «ريحان» أن القرش لم يختفي مباشرة إذ تم تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسمًا إلى 40 «بارة»، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ «عشر القرش»، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى «مليم».

ونوه مدير البحوث والدراسات الأثرية بجنوب سيناء بإصدار البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية الجنيه الورق لأول مرة في 3 أبريل 1899 وهو ما يصل إلى أكثر من 123 عام وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961.

تفاصيل إنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج

ولفت «ريحان» إلى أن البنك المركزي المصري توج جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية، وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي «100جم، 50 جم، 20 جم» حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.

وعن شكل الجنيه المصرى حاليًا أشار «ريحان» إلى وجود جامع قايتباي الكائن بشارع جامع قايتباي بالروضة بمنطقة آثار مصر القديمة على الوجه، وقد بناه السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بين أعوام 886هـ - 1481م - 896هـ - 1491م،وفي ظهر العملة يوجد معبد أبو سمبل الذي نُحت في الجبل في عهد الملك رمسيس الثاني كنصب تذكاري له هو وزوجته الملكة نفرتاري للاحتفال بذكرى انتصاره في معركة قادش ولردع المتمردين في جنوب مصر.