نائب التنسيقية: منظمات حاولت استغلال الظروف السياسية للضغط على صناع القرار

أشاد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة 6 أشهر، وفق نص التعديلات المقدمة من الحكومة والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة اليوم.

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

وأعلن «درويش» فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، موافقته من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأضاف نائب التنسيقية أن المد خطوة مهمة ونحن نتحدث فى عام المجتمع المدنى ونحاول المساهمة في دعم الجمعيات الأهلية التى تساهم في تغيير شكل الحياة فى مصر.

استغلال جمعيات أهلية للأحداث

وأوضح «درويش» أنه لابد من طرح كافة قضايا المجتمع المصرية بموضوعية وإنصاف، دون تعمد التشويه أو الإساءة، لافتا إلى أن بعض الجمعيات الأهلية استغلت الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية الصعبة، وحاولت ممارسة ضغط على صناع القرار، وطالب نائب التنسيقية بالحذر من تلك المنظمات.

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون ممارسة العمل الأهلي في مصر، والذي ينظم أوضاع الجمعيات الأهلية، ويمنحها فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.