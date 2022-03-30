توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة في جنوب مصر

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن جود مزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة، في توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس حار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان لها، وجود أتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدن ومحافظات غرب البلاد، وهي رياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 ابريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.