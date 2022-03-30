السفارة الإسبانية بالقاهرة تشكر أساتذة وطلاب «ألسن كفر الشيخ»

قدمت السفارة الإسبانية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " الشكر لأساتذة وطلاب قسم اللغة الإسبانية بـ كلية الألسن جامعة كفرالشيخ على الحفاوة البالغة في يوم الثقافة الإسبانية.

وأبرزت السفارة الإسبانية بالقاهرة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تفاصيل الزيارة إلى جامعة كفرالشيخ .

السفارة الإسبانية تشكر طلاب جامعة كفر الشيخ

يشار إلى أن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ استقبل في مكتبه بالإدارة العامة للجامعة الأحد الماضي المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة Cándido Creis Estrada، و Adriana Ruiz García من مكتب المستشارية الثقافية.

وذلك لبحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة كفرالشيخ وقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن، والقسم الثقافي بالسفارة، وإبراز أهم الملامح الثقافية لإسبانيا، وأهم الخدمات التي تقدمها.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية جزيل الشكر لأساتذة وطلاب قسم اللغة الإسبانية بـ كلية الألسن - جامعة كفرالشيخ على الحفاوة البالغة في يوم الثقافة الإسبانية.

يذكر أن كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ حصلت على الجودة مؤخرا في إطار سعي الجامعة لحصو لكافة كلياتها على الجودة بعد زيارات لجان كثيرة من المجلس الأعلى للجامعات والجودة فيما تنظم دورات تدريبية كثيرة للطلاب في الترجمة بالأقسام المختلفة وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل.

حيث جاء من بين التدريبات لتي حصل عليها الطلاب هو التدريب الميداني لـ200 طالب من طلاب الكلية على الترجمة والإرشاد السياحي وذلك لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.