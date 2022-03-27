جامعة كفر الشيخ وشركة الدلتا للسكر تبحثان دعم التعاون في مجال التدريب

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي؛ رئيس جامعة كفرالشيخ، في مكتبه بالإدارة العامة للجامعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور صبحي غريب الأستاذ بكلية الزراعة والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

تطور القطاعات البحثية

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة الدلتا للسكر، وقدم شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة الدلتا للسكر لتشريفه الجامعة ومشاركته في مناقشة رسالة ماجستير في كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ.

دسوقي: نتعاون مع الدلتا للسكر في مجال التدريب

وخلال اللقاء أشاد رئيس جامعة كفرالشيخبالتعاون المستمر بين الجامعة وشركة الدلتا للسكر خصوصا في مجال التدريب الميداني للطلاب، ودعمهم المستمر للعملية التعليمية والبحثية والخدمية، والحرص على تأهيل الطلاب من خلال الاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة بالجامعة والمصانع التابعة للشركة.

فيما أكد الدكتور أحمد أبواليزيد حرص الشركة على تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية لا سيما مع جامعة كفرالشيخ المؤسسة التعليمية العريقة بالإقليم والتي حققت العديد من الإنجازات حتى وصلت إلى مرتبة متقدمة في التصنيفات المتنوعة، معربًا عن تمنياته باستكمال مسيرة النهوض بالجامعة لتتبوأ مكانة متميزة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.