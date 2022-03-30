تخوفات من وقف الغاز الروسي لألمانيا.. وشركة تحذر: قد يتوقف الإنتاج

عقوبات عدة فرضها الغرب على الدب الروسي، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها «موسكو» ضد جاراتها «كييف»، وكان من بينها حظر الغاز الروسي، وتوقف مشروع السيل الشمالي 2، والذي كان من المقرر أن يتم من خلاله نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

العقوبات الكثيرة المتتالية التي فرضها الغرب على روسيا، كان لها العديد من الآثار الجانبية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط عاليما، مع القرارات الموازية التي فرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن التعامل في صادرات الغاز بالعملة الوطنية الروبل الروسي وليس بالدولار الأمريكي.

تحذيرات من حظر الغاز الروسي

ورغم استمرار العقوبات على روسيا، وقيام ألمانيا بإيقاف مشروع السيل الشمالي 2 من جانبها، إلا أن الألمانية خرجت عن صمتها، وحذرت من إمكانية فرض عقوبات على استيراد الغاز الروسي، لافتين إلى أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى خسارة آلاف الأشخاص لوظائفهم، وكذلك وقف الإنتاج.

وكانت من بين الشركات المحذرة هي، شركة «باسف»، بجسب ما جاء على موقع «روسيا اليوم»، قائلة إن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه التأثير بشكل سلبي على فقدان آلاف الأشخاص لوظائفهم، وكذلك قد يؤثر أيضا على عملية الإنتاج، ويؤدي إلى توقفها.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك، أكد في تصريحات سابقة، على أن السلطات الألمانية أعدت خطة طارئة لتوفير الغاز، في حال قررت روسيا وقف تزويد «برلين» بالغاز، موضحا أن الخطة الطارئة تتكون من ثلاث مراحل دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

خطة طوارئ ألمانية

وأشار إلى أن خطة الطوارئ تنص على ثلاث مراحل، مشددا على أنه تتم متابعة الأوضاع المرتبطة بإمدادات الغاز الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليماته إلى البنك المركزي الروسي، وشركة «غازبروم» بتحويل مدفوعات الغاز المورد إلى الدول «غير الصديقة» بالعملة الوطنية الروسية وهي الروبل، ردا على العقوبات المفروضة على بلاده، على أن تبدأ تلك الإجراءات بداية من غدا.