ختام جلسات الحوار المجتمعي لتكتلات النباتات الطبية والعطرية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن ورش الحوار المجتمعي الخاص بالتكتلات الاقتصادية (النباتات الطبية والعطرية - نبات الريحان والشمر بمركز أبنوب)، اختتمت فعالياتها في قاعة الاجتماعات بمركز ومدينة أبنوب، لوضع محاور وخطة تطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي.

ويستهدف البرنامج الذي يضم في مرحلته الحالية محافظة أسيوط: تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، خلق فرص عمل محلية ومستدامة، دعم التنافسية، تنمية الاقتصاد المحلي، تحسين جودة الخدمات المحلية، تطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

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حضور كبير لورش الحوار المجتمعي

شارك في الورش: الدكتورة هبة البهيدي مدير مكون التكتلات والتنمية الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتور أحمد كحلة منسق تنمية التكتلات الاقتصادية، صبري الشامي استشاري التكتلات والتنمية الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يحيى زكريا أبو رحمة مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، أحمد عبد الكريم أبو حطب أخصائي التنمية الاقتصادية والتكتلات بالمحافظة، أحمد عرفة نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب، هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، ممثلي جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية، بعض مزارعين الريحان، العمال، التجار، موردو البذور، أصحاب المعاصر والمناشر، المصدرون، أصحاب مصانع استخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية، الباحثون العلميون، ممثلو الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمستثمرين.

بدأت فعاليات الحوار، بالتعريف بمشروع التنمية المحلية بصعيد مصر وأهداف مكون تنمية التكتلات الاقتصادية، ثم عرض للوضع الحالي لتكتل النباتات الطبية والعطرية «الريحان والشمر»، واستعراض نتائج الجلسات السابقة للحوار المجتمعي، ثم مناقشة عامة مع أعضاء جلسة الحوار المجتمعي، والاستماع إلى مقترحات الحضور ثم استعراض توجهات السوق المحلي والدولي ثم خارطة الطريق «ماذا بعد».

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مناقشة الخطوات المقبلة

أشار مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة، إلى أن جلسة الحوار المجتمعي تضمنت مناقشة الفرص السوقية العالمية سلسلة القيمة الحالية للتكتل، وأهم المشكلات التي تواجه سلسلة القيمة والأسواق المحلية والعالمية الخاصة بتكتل النباتات الطبية والعطرية، ومناقشة الخطوات المقبلة الخاصة بتنمية وتطوير التكتل ووضع محاور الخطة، ثم الوصول إلى خطة التطوير للتكتل ضمن التخطيط التشاركي.

وقال محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من ورش عمل وجلسات الحوار المجتمعي لتكتل النباتات العطرية والطبية بمركز أبنوب من خلال 3 جلسات تم تنظيمها بحضور جميع الجهات في إطار تشاركي للتخطيط، تم خلالها مناقشة الموقف التفصيلي للتكتل، متضمن مراحل عمله وطبيعة الكيانات العاملة فيه وسلسلة القيمة الخاصة بالتكتل، والتعرف على توجهات السوق المحلي والدولي للمنتجات التي تخرج من كلا التكتلين، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مراحل عمل تنمية التكتلات الاقتصادية انتهت إلى اختيار تكتلين لتنميتهما بمحافظة أسيوط، وهما تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز أبنوب وتكتل الزراعات البستانية وعسل النحل بمركزي البداري وساحل سليم.

توجيهات الرئيس لتنمية الصعيد

أوضح المحافظ أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد، وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أهمية التكامل بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظة والاستفادة والتعاون مع البنك الدولي، لتقديم الدعم الفني والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة، بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري، وإيجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة وفقا للاعتبارات المختلفة للبرنامج.