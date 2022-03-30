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التعليم: امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية من بنك الأسئلة

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 15 سؤالا بكل مادة

كتب:

توفيق شعبان
06:20 م | الأربعاء 30 مارس 2022
الطالبات يلتزمن بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول - صورة أرشيفية

الطالبات يلتزمن بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول - صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية لشهري فبراير ومارس، المزمع عقدها في 2 أبريل المقبل، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان 2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 2 أبريل المقبل

قالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية لشهري فبراير ومارس، ستعقد بدءا من يوم 2 أبريل المقبل حتى الأربعاء 6 من الشهر ذاته، لافتة إلى أن الهدف من الامتحانات الشهرية، قياس مدى ما تعلمه التلاميذ وتحقيق نواتج التعلم، وليس الحصول على درجات، موضحة أن الأسئلة جرى وضعها بما يتوافق مع خطة توزيع المناهج المقررة حتى نهاية شهر مارس الجاري، كما جرى وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية من بنك الأسئلة، ولكل مدرسة امتحان منفصل.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 15 سؤالا بكل مادة

ونوه مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن عدد الأسئلة لكل مادة في امتحانات الصف الرابع الابتدائي 15 سؤالا، وتحتسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، وتضاف لدرجة امتحان نهاية العام المقرر انطلاقه مايو المقبل، مؤكدا أنه جرى التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس:

- السبت 2 أبريل 2022.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 3 أبريل 2022.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- الاثنين 4 أبريل.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT.

- الثلاثاء 5 أبريل 2022.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 6 أبريل 2022.. يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الرياضيات.

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