نصائح للطلاب قبل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

بالتزامن مع قرب امتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهري فبراير ومارس والتي تعقد يوم السبت الموافق 2 أبريل ورقياً على مستوى كل مدرسة ويتم وضع الأسئلة من بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، شددت الدكتورة مروة شعير، أستاذ بمعهد بحوث الأغذية، على جميع الطلاب وأولياء الأمور باصطحاب الطلاب لعبوة بها صابونة وحثهم على غسل أيديهم لمدة 20 ثانية متواصلة وارتداء الكمامة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وعدم استخدام الحمامات قدر الإمكان وعدم تناول أغذية الشوارع وأن يأخذ كل طالب الوجبة الخاصة به وزجاجة المياه من المنزل.

عدم تبادل الأدوات المدرسية بين الطلاب

وأكدت «مروة» في حديثها لـ«الوطن» أنه يجب عدم تبادل الأدوات المدرسية مع الطلاب بعضهم البعض وتطهير المقاعد بالمعقم قبل الجلوس عليها وتطهير اليدين بالاستمرار أثناء التواجد داخل الفصل، موضحة أنه هناك أكلات ومشروبات سريعة تساعد على التركيز أوقات الفطار والسحور منها الأغذية الغنية بالكولين والتي تتدخل في تكوين «الأستيل كولين» وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة وتحسين التحصيل الدراسي وزيادة اليقظة والنشاط وأهمها البيض.

وأوضحت، أن الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين وأهمها البطاطا والقرع العسلي وعصير الجزر والفيشار والذرة المحمصة والسوداني من المسليات المهمة للطلاب، بالإضافة إلى عين الجمل واللب الأبيض أو ما يطلق عليه لب القرع وتناول الأسماك مرتين أسبوعيا ويفضل الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والتونة أو الأسماك الشائعة كالبلطي والبوري.

وأوضحت أنه من المهم تناول عصير الفراولة والليمون بالنعناع وعصائر الحمضيات مع البنجر والموز باللبن ويفضل تحليتها بعسل النحل وعدم الإكثار منها، فيجب الاكتفاء بكوب واحد يومياً، وكذلك عصير الجزر بالبرتقال.

أما الشاي أو القهوة أو النسكافيه فيجب عدم الإكثار منه فيكتفي بفنجانين أو 3 يومياً سواء من الشاي أو القهوة، لافتة إلى ضرورة تناول عصير البنجر أو سلطة البنجر فهي تحسن من مستوى هيموجلوبين الدم وتحسن من التركيز.

ونوهت بأنه هناك أكلات سريعة صحية أخرى مهمة ومنها كوب البليلة والأيس كريم المضاف إليه سلطة الفواكة، مؤكدة أنه هناك العديد من العصائر المهمة ومنها عصير القصب فهو يتميز بقدرته على زيادة إفراز السيروتونين بسرعة.