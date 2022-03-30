تعرف على آخر ميعاد لحملة تطعيم شلل الأطفال 2022

يتساءل العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن آخر ميعاد لحملة تطعيم شلل الأطفال 2022 والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان يوم الأحد الماضي من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لذا تستعرض «الوطن» الموعد الأخير لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

ووأطلقت وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد الماضي الموافق من 27 من شهر مارس الجاري، وذلك لمختلف الأطفال بداية من سن يوم واحد وحتى الأطفال ممن هم في عمر الـ5 سنوات.

وزارة الصحة توضح آخر ميعاد لحملة تطعيم شلل الأطفال 2022

وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان في بياناتها الرسمية، فإنه من المقرر أن تنتهي خدمات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأربعاء.

أماكن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد كشفت عن الأماكن المتاح من خلالها خدمات تقديم تطعيمات الأطفال ضد مرض شلل الأطفال المجانية، والتي توجد على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها من المنازل في القرى النائية والبعيدة، على أن تتركز الحملة القومية في المناطق التالية:

- الميادين الكبرى.

- مكاتب الصحة.

- المراكز والوحدات الصحية.

- محطات القطارات.

- محطات مترو الأنفاق.

- بجوار المساجد والكنائس.

- الأندية الرياضية.

- مواقف السيارات.

- مواقف الأتوبيسات.

وضع مرض شلل الأطفال خلال الفترة الحالية في مصر

ومن الجدير بالذكر، فإن وزارة الصحة والسكان قد أوضحت من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وضع مصر الحالي؛ فيما يتعلق بحالات مرض شلل الأطفال، مؤكدة على أن الحالة الأخيرة التي تم تسجيلها للمرض في مصر كانت في عام 2004، وأنه في عام 2006 كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن مصر خالية من شلل الأطفال.