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«عبدالغفار» ينعى أمينة الزيات بعد وفاتها بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب:

مريم الخطري
05:09 م | الإثنين 28 مارس 2022
خالد عبدالغفار

خالد عبدالغفار

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، أمينة السيد الزيات، فني إحصاء، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

تفاصيل وفاة أمينة الزيات 

وأصيبت أمينة السيد الزيات، بهبوط حاد في الدورة الدموية، نتج عنه توقف مفاجئ لعضلة القلب، ما أدى لوفاتها خلال عملها في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة كفر الشيخ.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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