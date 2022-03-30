عاجل.. الأوقاف تطلق أكبر حملة لتنظيف المساجد استعدادا لرمضان (صور)

انطلقت اليوم الأربعاء أكبر حملة نظافة للمساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم 1443هــ - 2022م ، وتنفيذًا لتعليمات أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية.

ضوابط في المساجد خلال شهر رمضان 2022

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان منذ قليل، أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك.

نظافة المساجد وتطهيرها

وقالت الأوقاف، إن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام ، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة ، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا جميعًا .

وشددت الوزارة على أن حملة النظافة انطلقت اليوم الأربعاء 30 / 3 / 2022م على مستوى مديريات الأوقاف الإقليمية ، ومستمرة يوميًّا خلال شهر رمضان المعظم.