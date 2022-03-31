سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 31-3-2022 في مصر

يبحث الكثيرون في الوقت الحالي عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إذ يرغب الأشخاص خاصة المقبلون على السفر للبحث عن فرص العمل أو الموجودين في الخارج معرفة سعر العملة الكويتية، ولذلك يتصدر الدينار الكويتي قائمة الأكثر بحثا في محرك «جوجل».

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الخميس الموافق 31 مارس، في البنوك المصرية المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

- سعر بيع الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 56.35 جنيه للشراء مقابل 60.37 جنيه للبيع.

- سعر بيع الدينار الكويتي في بنك مصر 57.76 جنيه للشراء مقابل 60.38 جنيه للبيع.

- سعر بيع الدينار الكويتي 59.92 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مقابل60.41 جنيه للبيع.

- سعر بيع الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.42 جنيه للشراء و60.30 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

- سعر بيع الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 56.35 جنيه للشراء مقابل 60.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فبلغ سعر بيع العملة الكويتية 57.76 جنيه للشراء مقابل 60.39 جنيه للشراء، وذلك في بداية التعاملات صباح اليوم.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي 63.12 جنيه مقابل 57.37 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك

وفيما يلي، سعر الدولار في البنوك المختلفة سواء البيع أو الشراء:

- سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 18.32 جنيه للبيع مقابل 18.32 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك المشرق 18.34 جنيه للبيع مقابل 18.24 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في بنك مصر 18.35 جنيه للبيع مقابل 18.25 جنيه للشراء