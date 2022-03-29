سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في مصر

يختلف سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري خاصة بعد تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على مختلف العملات في البنوك، مثل الدولار واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي، نستعرض سعر العملة الكويتية في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 56.28 جنيه للشراء و60.36 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 57.69 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع، وسجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري نحو 59.92 جنيه للشراء 60.41 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي سعر 55.33 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وسجل الدينار الكويتي وفق التحديث الصباحي للبنك على الموقع الإلكتروني الرسمي له نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع في بنك عودة، وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 57.97 جنيه للشراء، و60.34 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل الدينار الكويتي سعر 57.69 جنيه للبيع و60.38 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس وفي وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 57.39 جنيه للشراء و63.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعرالدولار في البنوك 18.39 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول، وسجل سعر بيع الدولار في بنك المشرق 18.39 جنيه مقابل 18.29 جنيه للشراء، كما سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر 18.37 جنيه مقابل 18.27جنيه للشراء.