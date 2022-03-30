سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-3-2022 في مصر

يتصدّر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عمليات البحث على الإنترنت يوميًا، خاصة في ظل بحث الكثيرين عن فرص للسفر للخارج سواء للعمل أو لأي سبب آخر.

وفي إطار تقديم بوابة «الوطن» للخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي، التي يرتفع عليها حالات البحث، نعرض في التقرير التالي للمهتمين بمعرفة أسعار العملات، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 56.42 جنيه للشراء و60.43 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 60.45 جنيه للبيع و57.82 جنيه للشراء، وسجلت العملة الكويتية في البنك المركزي المصري نحو 59.97 جنيه للشراء 60.46 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي سعر 55.33 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وسجل الدينار الكويتي وفق التحديث الصباحي للبنك على الموقع الإلكتروني الرسمي له نحو 51.73 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع في بنك عودة، وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 57.97 جنيه للشراء، و60.34 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل الدينار الكويتي سعر 60.24 جنيه للبيع و55.30 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك في بداية المعاملات الصباحية اليوم، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 57.53 جنيه للشراء و63.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في البنوك 18.39 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول، وسجل سعر بيع الدولار في بنك المشرق 18.39 جنيه مقابل 18.29 جنيه للشراء، كما سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر 18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.