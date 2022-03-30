تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل عجوز المعادي لسرقة 70 جنيها لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة عاطل متهم بقتل عجوز تبلغ من العمر 83 عاما، داخل مسكنها لسرقة 70 جنيها، وهتك عرضها بعد قتلها، في منطقة المعادي لجلسة غد الخميس، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

العاطل متهم بقتل وهتك عرض المجني عليها

وأحالت النيابة العامة المتهم، لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لسرقة مبلغ مالي قدره 70 جنيها، وقد اقترنت جناية القتل بجناية أخرى وهي هتك عرض المجني عليها بعد قتلها، مستغلا قلة حيلتها لكونها في بداية العقد التاسع من عمرها.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تسلل إلى منزل المجني عليها بدعوى شراء «علف» وعقب دخوله مسكنها استغل قلة حيلتها وانقض عليها بيديه وخنقها وسرق منها كيسا صغيرا كانت علقته في صدرها به مبلغ 70 جنيها، وأفادت التحقيقات بأن المتهم لم يرحم العجوز بل انقض عليها وهتك عرضها.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المعادي، من سكان أحد العقارات بالعثور على المجني عليها مقتولة داخل مسكنها، انتقل على الفور رئيس مباحث المعادي، بعد إخطار النيابة العامة، إلى مكان البلاغ، وبمناظرة الجثة تبين أنها لسيدة في العقد التاسع من عمرها تظهر حول رقبتها آثار تعرضها للخنق، وجرى نقل الجثة للمشرحة.

جرى تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث المعادي، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل يبلغ من العمر 21 عاما، وألقي القبض عليه واعترف بجريمته.