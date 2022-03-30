هل ترتفع أسعار الذهب في فترة الأعياد؟.. خبير يجيب

شهدت أسعار الذهب تقلبات عديدة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية من زيادة معدلات التضخم، والأزمات الاقتصادية والحروب بين عدد من الدول، وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية، إذ أنه في حال ارتفاع الأسعار العالمية، تزداد أسعار الذهب في السوق المحلية.

قال عمرو المغربي الخبير في صناعة الذهب، إنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل الذهب على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة صعودًا أو هبوطًا، خاصة في ظل وجود أحاديث عن إيقاف الأعمال العسكرية بالقرب من العاصمة كييف.

ارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة

وأضاف «المغربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الذهب في السوق المحلية، نظرًا لأنه موسم أعياد للمسلمين والمسيحين «عيد الفطر وعيد القيامة المجيد»، وكذلك زيادة أعداد حفلات الخطوبة والزفاف خلال موسم الأعياد، وكذلك قدوم العديد من المواطنين من خارج البلاد لإتمام إجراءات الزواج.

توقعات بثبات أسعار الذهب رغم الأعياد

وبالرغم من توقعات زيادة الطلب على الذهب الفترة المقبلة ، أوضح «المغربي» أن الأسعار ستظل كما هي لأنها محددة بأسواق عالمية، لافتًا إلى أن أسعار الذهب تتحكم بها عدة عوامل منها الدولار، والبورصة العالمية، والنفط والأزمات العالمية والحروب بين الدول.

وأوضح «المغربي» أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة نظرًا لعودة سعر الجنيه للارتفاع مقابل الدولار، بالتزامن مع فتح المفاوضات الروسية الأوكرانية والنقاش بينهما، وهو ما أدى إلى وقف العمليات العسكرية بالقرب من كييف، لذلك انخفضت أسعار الذهب العالمية.

وذكر «المغربي» أن المصنعية يجري تحديدها من قبل الشركة المصنعة، وأن الضريبة والدمغة تصل قيمتها إلى 10 جنيهات، لكن هامش الربح يقرره صاحب المحل.