أسعار الطماطم اليوم.. اعرف الكيلو بكام في سوق العبور

الخضروات والفاكهة من أكثر السلع التي يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام الحالية، استعدادا منهم لشهر رمضان الكريم، الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار تلك السلع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية بشكل يومي، ويزداد البحث عبر محركات البحث المختلفة عن أسعار الطماطم اليوم، في ظل عدم الاستغناء عنها في إعداد وجبات الطعام أو السلطات.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور، وأسعار بعض الخضروات الأخرى، التي جاءت كالتالي:

أسعار الطماطم اليوم

وصلت أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور إلى ما بين 5.5 جنيه و7.5 جنيه، لتسجل ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

أسعار البطاطس اليوم

وجاءت أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور لتسجل قيمة مالية تتراوح بين 3 جنيهات إلى 4.5 جنيه.

أسعار البصل اليوم

وتراوحت أسعار البصل اليوم في سوق العبور بين جنيه 1 إلى 1.75 جنيه.

أسعار الكوسة اليوم

ووصلت أسعار الكوسة اليوم في سوق العبور إلى قيمة مالية تتراوح بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

أسعار الفاصوليا اليوم

ووصلت أسعار الفاصوليا إلى قيمة مالية تراوحت بين 12 جنيها و20 جنيها.

أسعار الباذنجان البلدي

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم في سوق العبور، بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

أسعار الفلفل الرومي

وبلغ سعر الكيلو من الفلفل الرومي اليوم، بين 10 جنيهات إلى 13 جنيها.

أسعار الفلفل الحامي البلدي

ووصل سعر الكيلو من الفلفل البلدي الحامي لقيمة تتراوح بين 13 جنيها إلى 15 جنيها.

أسعار الملوخية اليوم

وبالنسبة لسعر الملوخية اليوم في سوق العبور، وصل إلى ما بين 7 جنيهات و10 جنيهات.