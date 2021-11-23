تراجع أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الدقهلية اليوم.. الطماطم بـ3 جنيهات
كتب:
صالح رمضان
03:07 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
أسعار الخضار والفاكهة في الدقلهية اليوم
انخفضت بعض أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الدقهلية، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 3 جنيهات، كما استقرت أسعار معظم أنواع الفاكهة نظرا لتوافرها، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الثلاثاء الموافق 23 من نوفمبر 2021.
أسعار الخضروات في أسواق الدقهلية
وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام اليوم الثلاثاء، شهدت استقرارا كبيرا نتيجة للتنوع في المنتجات، كما يلي:
فاصوليا خضراء: 7 جنيهات.
باذنجان رومي: 5 جنيهات.
قلقاس: 8 جنيهات.
بصل: 5 جنيهات.
خيار: 6.5 جنيه.
فلفل: يتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات.
فلفل ألوان: 20 جنيها.
جزر: 8 جنيهات.
طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 3 إلى 5 جنيهات.
بطاطس: من 8 إلى 10 جنيهات.
الكوسة: 7 جنيهات.
أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي:
الموز: من 12 إلى 13 جنيها.
البلح: 10 جنيهات.
البلح الأصفر: 10 جنيهات.
التفاح المستورد: من 17.5 إلى 25 جنيها.
الكاكا: 12 جنيها.
الليمون: من 6 إلى 8 جنيهات.
البرتقال: من 6.5 إلى 8 جنيهات.
التين: 10 جنيهات.
الرمان: 8 جنيهات.
العنب: من 8 إلى 10 جنيهات.
الجوافة: من 8 إلى 10 جنيهات.
اليوسفي: 8 جنيهات.