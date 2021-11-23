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تراجع أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الدقهلية اليوم.. الطماطم بـ3 جنيهات

كتب:

صالح رمضان
03:07 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
أسعار الخضار والفاكهة في الدقلهية اليوم

أسعار الخضار والفاكهة في الدقلهية اليوم

انخفضت بعض أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الدقهلية، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 3 جنيهات، كما استقرت أسعار معظم أنواع الفاكهة نظرا لتوافرها، وذلك وفقا لما ‏أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج ‏سوق الجملة اليوم الثلاثاء الموافق 23 من نوفمبر 2021.

أسعار الخضروات في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات ‏داخل سوق الجملة بالمنصورة وخارج السوق وفي المنافذ لكل كيلو جرام ‏اليوم الثلاثاء، شهدت استقرارا كبيرا نتيجة للتنوع في المنتجات، كما يلي‎:‎

فاصوليا خضراء: 7 جنيهات.

‎باذنجان رومي: 5 جنيهات.

قلقاس: 8 جنيهات.

بصل: 5 جنيهات.

خيار: 6.5 جنيه.

فلفل: يتراوح سعر الكيلو من 8 إلى 10 جنيهات. ‏

فلفل ألوان: 20 جنيها.

جزر: 8 جنيهات.

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 3 إلى 5 جنيهات. ‏

بطاطس: من 8 إلى 10 جنيهات. ‏

الكوسة: 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي‎:‎

الموز: من 12 إلى 13 جنيها. ‏

البلح: 10 جنيهات.

البلح الأصفر: 10 جنيهات.

التفاح المستورد: من 17.5 إلى 25 جنيها.

الكاكا: 12 جنيها.‏

الليمون: من 6 إلى 8 جنيهات.

البرتقال: من 6.5 إلى 8 جنيهات.

التين: 10 جنيهات.

الرمان: 8 جنيهات.

العنب: من 8 إلى 10 جنيهات.‏

الجوافة: من 8 إلى 10 جنيهات.

اليوسفي: 8 جنيهات.

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