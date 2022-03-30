شروق الشريف بعد مشاركتها في «دايما عامر»: الدوبلاج أخذني من الدراما

تخوض المُمثلة والمغنية شروق الشريف، أحد أعضاء فرقة «بهججة»، تجربتها التمثيلية الأولى في الدراما التليفزيونية، من خلال «دايما عامر»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويُعرض حصريًا عبر شبكة تليفزيون الحياة، طوال أيام شهر رمضان.

وأوضحت «الشريف»، لـ«الوطن»، أنّ المخرج مجدي الهواري صاحب ترشيحها لهذا العمل، وذلك بعدما تعاون معها في مسرحية «اللي عليهم العين»، عام 2018، موضحة: «هو من منحني الفرصة من خلال هذا المسلسل».

شروق الشريف: شاركت في تجارب مسرحية منذ عام 2008

وأشارت إلى أنها تخرجت في معهد «الكونسرفتوار»، وشاركت في تجارب مسرحية عدّة منذ عام 2008، واشتركت في مهرجانات داخل وخارج مصر، وحصدت جائزة أحسن ممثلة عن أحد أدوارها، لافتة إلى تجاربها في الدوبلاج والغناء لسنواتٍ طوال، تسببا في انشغالها عن دخول عالم الدراما التليفزيونية.

وكشفت شروق الشريف، عن طبيعة الشخصية التي تُجسدها في مسلسل دايما عامر، موضحة أنها تُجسد دور طالبة «مهووسة بالسوشيال ميديا»، مُشددة على أهمية تلك القضية المُتعلقة بإدمان الطلاب لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: «هذه المواقع تُسبب انعزالًا عن الأسرة، وتُصيب بالانطوائية إلى حدّ ما عن الذات والمجتمع، وتُفقدك القدرة عن اكتشاف قدراتك ومواهبك».

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل دايما عامر

مسلسل «دايما عامر»، من بطولة عدد من النجوم، على رأسهم مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، ومن تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

تدور أحداث المسلسل، حول شخصية عامر عبدالرازق، والذي يلعب دوره مصطفى شعبان، ويجد نفسه يعمل مشرفًا اجتماعيًا بإحدى المدارس التي تمتلك قسمي «ناشونال وانترناشونال» ويدب فيها الخلافات بين طلاب القسمين، ويضطر للتدخل بنفسه، وكل ذلك في إطار اجتماعي كوميدي.