عاجل.. مصرع عامل وإصابة 12 في انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

لقي عامل مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، جراء انقلاب سيارة ربع نقل تقل عدداً من عمال اليومية في بعض المزارع على طريق «36 الحربي»، في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، قرب مركز القصاصين.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل، تحمل لوحات معدنية رقم (ر ج م 5284)، علي طريق «36 الحربي»، قرب قرية «البعالوة»، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، في الإسماعيلية.

انتقال 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، ومستشفى الصالحية المركزي بمحافظة الشرقية.

وأكدت مصادر طبية أن الضحايا والمصابين جميعهم يقيمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور في العمود الفقري.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة لعمال اليومية

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «صباح محمد علي»، 37 سنة، و«محمد أشرف عبد التواب»، 21 سنة، و«منى أحمد أحمد»، 40 سنة، و«فاطمة أحمد عبد التواب»، 43 سنة، و«نورا العوضي عبده»، 30 سنة، و«عطية السيد عبد الخالق»، 30 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من «شهيرة عبد النبي عبد الحميد»، 20 سنة، و«عبير رمضان عبد النبي»، 35 سنة، و«كريم عمر محمد»، 11 سنة، و«ريم طارق عادل»، 27 سنة، و«نورة عبد الله عبد اللطيف»، 30 سنة، و«محمد عيد محمد»، 20 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، بمرافقة الأجهزة المعنية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.