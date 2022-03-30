فوز فتيات كفر الشيخ بالمركز الأول لبطولات الإعاقة «قادرون باختلاف»

حصل فريق كفرالشيخ للفتيات بمديرية الشباب والرياضة على المركز الأول في اللقاء الختامي للمشروع القومي لرياضة متحدي الإعاقة للموسم الرياضي 2021/ 2022، وذلك بنادي الشيخ زايد في محافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبناءً على توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، ومشرف التدريب، أحمد الحايس.

إعلان أسماء الفائزات في الألعاب الرياضية بكفر الشيخ

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن المركز الأول حصلت عليه «خيرية عقبة»، في رياضة تنس الطاولة كرسي متحرك، و«سهيلة طه الصعيدي»، دفع جلة جلوس، فيما حصل على المركز الثاني بفريق كرة الطائرة جلوس، كل من «صباح وحيد، وصباح عبد العزيز، وشرين محمد عبد الشفوق، وصابحة بهنسي، وعبير عرابي، وخضرة أبو شادي، وشيرين الصعيدي»، وحصل على المركز الثالث «نادية شعبان مهران»، رفع أثقال تحت 41 كجم إلى 55 كجم، و«جملات عبد الفتاح»، رفع أثقال تحت 56 كجم إلى 70 كجم، و«حميدة محمود»، تنس طاولة أرجل معاقة، و«السيدة عصام»، 100 متر عدو كرسي متحرك، و«أسماء مصطفى»، دفع جلة جلوس، و«رحاب رضا»، 100 متر عدو أرجل سليمة.

نماذج مشرفة لكفر الشيخ في رياضات ذوي الإعاقة

وأضاف «محروس» أن هؤلاء الأبطال قدموا نماذج مشرفة، ليس لأنفسهم فقط، ولكن لمحافظة كفرالشيخ بشكل عام، متمنياً حصول المحافظة على الكثير من المراكز المتقدمة لذوي الإعاقة في مختلف مجالات الرياضة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية على رأس أولوياتها الاهتمام بالرياضة، وتحديداً ذوو الهمم، وأكد أن هذا التقدير والاحتواء من جانب القيادة السياسية يعطي تشجيعاً قوياً لهؤلاء الأبطال.