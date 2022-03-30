سامية جاهين أول الحاضرين في عزاء الراحل عهدي صادق

بدأ قبل قليل، عزاء الفنان الراحل عهدي صادق، حاليًا بكنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، إذ وافته المنية صباح يوم الاثنين الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

منير مكرم وعزوز عادل يحضران عزاء عهدي صادق

وشهد عزاء الراحل عهدي صادق، حضور كل من الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، وسامية جاهين، ابنة الشاعر صلاح جاهين، ومنير مكرم وعزوز عادل، أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وكذلك الفنان ياسر صادق.

تفاصيل آخر ظهور فني للفنان عهدي صادق

وكانت سامية جاهين، كشفت عن آخر أعمال ظهور فني للفنان عهدي صادق، إذ شارك في مسلسل «نقل عام»، الذي عُرض مؤخرًا عبر قناة «أون»، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «آخر مشهد صوره عمو عهدي كان من ثلاث شهور في مسلسل نقل عام، مع المبدع والبديع محمود حميدة.. في عز تعبه ومرضه كان أكثر من عبقري».

وأضافت: «لما رجع حكى لي إنه بالرغم من التعب الشديد كان سعيد وهو بيشتغل»، متابعة: «هتوحشني قوي يا حبيبي، لسه مش قادرة استوعب غيابك، كان بقالك شهرين مقاطع التليفون وهاجره ومش قادر لا تبعت رسايل ولا تشوف رسايل كإنك كنت بتحضرني للحظة دي، بعد ما اتعودت إنك لازم تصبح عليا كل يوم برسالة تطمني على قياس الضغط، وتقول لي: صباح الخير يا زقزوقة يا بنوتي يا حبيبتي يا بنت الملك».

وتابعت: «لسه مش مستوعبة إني مش حاشوفك تاني ومش حاسمع صوتك تاني، وعزائي الوحيد إنك إرتحت من الألم، لكن فقدك لسه مش عارفة إزاي حتعامل معاه. باصبّر نفسي بالعبارات المعتادة، وأقول لنفسي ان فيه ناس بتعيش عمرها كله ما تقابلش حد في نقاءك وجمالك، في حين إن أنا كنت محظوظة كفاية إنك كنت حواليا طول الوقت مغرقني حب ورعاية ودروس في الحياة ما تتحكيش بالكلام. أوعدك إني هحاول أكون جديرة بكل اللي اتعلمته منك»