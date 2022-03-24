إسرائيل: نلتزم الحياد في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طيارينا أسرى في سوريا

في تطور جديد لموقفها تجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نقلت صحيفة «معاريف» عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن بلاده تتخذ موقفا محايدا في أزمة أوكرانيا، خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا، وذلك حسب نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، وذلك في كلمة له أمام جامعة ريتشمان في هرتسيليا، اليوم الخميس.

وزير الخارجية الإسرائيلي: موقفنا في أوكرانيا يقوم على مصالحنا

وأوضح وزير خارجية إسرائيل أن موقف الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية يقوم على مصالح إسرائيل لدى جميع الأطراف، وبما يخدمها أمنيا في سوريا، قائلا: كان يتعين علينا الحفاظ على موقفنا ما بين الهجوم في أوكرانيا، ومصالحنا في سوريا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

لابيد: يجب أن نمنع احتمال إسقاط أي طيار إسرائيلي في سوريا وأسره

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: «يجب أن نمنع احتمال إسقاط أي طيار إسرائيلي وأسره في سوريا، في إشارة منه إلى إمكانية استخدام موسكو (التي لها قواعد عسكرية في سوريا) أسلحة متطورة لإسقاط الطائرات الإسرائيل التي تشن هجمات على مواقع في سوريا، حيث سبق الاتفاق بين روسيا وإسرائيل على ألا تتدخل موسكو، وتترك الرد للدفاعات الجوية السورية».

وفي تصريحات سابقة له، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده ستعمل بقدر ما تستطيع من إمكانات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، وذلك بالتنسيق مع حلفائها الأمريكيين وشركائها الأوروبيين.