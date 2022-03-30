طرح البرومو الرسمي لمسلسل «الاختيار 3»: حقائق تعرض لأول مرة «فيديو»

طرحت الشركة المُنتجة لمسلسل «الاختيار»، البرومو الرسمي للجزء الثالث من المسلسل، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2022، تحت عنوان «حقائق تُعرض لأول مرة».

مخاطر وتهديدات جماعة الإخوان الإرهابية

وأظهر البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3، حجم المخاطر والتهديدات، التي مارستها جماعة الإخوان الإرهابية، لاسيما عام 2013، ومحاولتهم للتغلغل داخل القوات المسلحة، وصناعة جيش موازٍ لنشر الإرهاب في البلاد.

ويكشف مسلسل الاختيار 3، حجم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في الحفاظ على أمن البلاد.

الساعات الأخطر على الدولة المصرية

وأشار البرومو الرسمي للمسلسل، إلى دور القوات المسلحة، وبيان الجيش المصري، في يوم 3 يوليو، لعزل محمد مرسي، وكانت تلك الساعات هي الأخطر على الدولة المصرية، بسبب مساعي الإخوان لنشر الإرهاب في البلاد.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآخرين، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.