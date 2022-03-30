بوتين يطمئن أوروبا: تسديد ثمن الغاز الروسي باليورو لا يزال ممكنا

أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتز، بأن تسديد ثمن الغاز الروسي باليورو لا يزال ممكنًا، فيما أعلن الكرملين أن «بوتين» يرى أن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ألاً يؤثر سلباً على العقود مع الأوروبيين، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأين عاجلين.

مخاوف من قطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا بسبب عدم الدفع بالروبل

وتأتي هذه التطورات بعد مخاوف أوروبية من أن إصرار روسيا على تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل، قد يفضي إلى وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا التي تعتمد في جزء كبير من احتياجاتها عليه، وهي المخاوف التي سبق وعززتها تصريحات سابقة من جانب الكرملين من أن عدم دفع ثمن الغاز بالروبل سيؤدي لوقف الإمدادات.

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لا تريد تطوير أوروبا ورؤيتها قوية ومستقلة

ويتزامن الموقف الروسي الجديد من بيع الغاز الروسي بالروبل، مع تصريحات أخرى على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تشير لمحاولة استمالة أوروبا و«دق إسفين» بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت «زاخاروفا» إن واشنطن لا تريد تطوير أوروبا، ولا تريد رؤيتها قوية وموحدة ومستقلة، لافتة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، وكذلك طبيعة العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي تضرب أوروبا في المقام الأول، يثبتان ذلك، حسب قولها.