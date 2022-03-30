بوتين يحظر على المؤسسات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية

حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القطاعات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية اعتبارًا من غد الموافق 31 مارس الجاري، وذلك بما يمنع استخدامها في المجالات الحساسة في البلاد، وذلك كما أفادت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الحظر يشمل ميادين الرعاية الصحية والاتصالات والاقتصاد

وحظر الرئيس الروسي كذلك على الجهات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2025 استخدام البرامج الأجنبية في البنية التحتية الحساسة في روسيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة، وفقًا للقرار، كل من أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والنقل والطاقة والصناعة والاتصالات والقطاع المالي والاقتصاد.

تحدي روسيا للغرب.. من الغاز إلى البرمجيات الأجنبية

جاء ذلك على خلفية الصراع بين روسيا والغرب الذي تصاعد مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما فرضه الغرب من عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، ما اعتبرته موسكو أنه جزء من حرب شاملة ضدها، وبدأت الرد عليه بإجراءات كان من بينها قرار بوتين تصدير الغاز الروسي بالروبل، وحتى قراره الأخير بحظر شراء البرمجيات الأجنبية.