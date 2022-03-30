رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة رمضان: نعاهدكم بمواصلة مسيرة الإنجازات

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تهنئة مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

وجاء في نص البرقية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي باسمي وأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم لكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية بكل خير».

مسيرة الإنجازات

وتضمنت البرقية: «لعلنا نستلهم ما في هذا الشهر الفضيل من نفحات طيبة لما اختصه الله سبحانه وتعالى لتعظيم ركن من أركان الإسلام والذي يدعونا فيه إلى العمل و العبادة معاً، وإذ ننتهز هذه المناسبة المباركة لنجدد العهد لفخامتكم والعمل على استمرار مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم».

وتابعت البرقية: «نؤكّد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.وكل عام و أنتم بخير».