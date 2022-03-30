ضبط 20 طن مخللات بدون بيانات في حملة تموينية بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام لمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة، وإدارة التموين بمركز أبوالمطامير، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، حملات تفتيشية مكبرة بدائرة المركز، في إطار جهودها لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

أسفرت الحملات عن ضبط 20 طن مخللات مشكلة بدون بيانات وصلاحية داخل مصنعين، كما تم تحرير محضر لأحد مستودعات الغاز، للغلق في أوقات العمل الرسمية، ومحضر عدم تمكين لأحد محلات الجزارة بدائرة مركز أبو المطامير.

ضبط 80 كيلوجرام سكر ناقص الوزن

وتم خلال الحملات التفتيشية ضبط 80 كيلوجرام سكر ناقص الوزن، داخل أحد محلات السوبر ماركت، وضبط 50 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كمية من اللحوم، مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتم ضبط 164 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، ما بين خل ومياه غازية وينسون وشاي وكاتشاب، وكذلك عدد 20 كيلوجرام سكر تمويني، داخل محل سوبر ماركت.

ضبط محطة وقود بدون ترخيص

وجرى ضبط محطة وقود بدون ترخيص، كما تم تحرير عدد 46 محضر جنح خاصة بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها للعاملين بمجال الأغذية، وتحرير 15 محضر جنح صحية خاصة بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الصحية وأماكن تداول الأغذية.

كما تم إعدام 10 كيلوجرامات حلاوة طحينية منتهية الصلاحية، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وجرى المرور على 33 مخبزاً سياحياً، وسوبر ماركت، بمركزي أبو حمص ودمنهور، وتم تحرير 13 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار.

محافظ البحيرة يوجه باستمرار الحملات التفتيشية

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية في كافة مدن ومراكز المحافظة، لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وضبط المخالفين، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.